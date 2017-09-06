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Российским патриотам предложили норковые iPhone 8

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Caviar

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила вторую часть коллекции «Достояние России». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В коллекцию вошли смартфоны iPhone 8 в корпусах из вулканической лавы, меха норки «черный бриллиант» и метеоритного камня, украшенных гербом России из желтого или белого золота.

Модель Caviar Russia Meteorite выполнена в технике сочетания двух материалов — фрагмента аутентичного метеорита Сеймчан, найденного в 1967 году в Магадане и композитного черного камня с россыпью хаотичных белых вкраплений. Caviar Russia Norka отделан мехом русской норки «черный бриллиант». Caviar Russia Volcano сделан из подлинного вулканического сланца. Фактурный материал дополнен золотыми «трещинами», изображающими огненные прожилки пылающей лавы.

Стоимость устройств — от 212 000 рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие было представлено в 2001 году.

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