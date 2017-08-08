Елизавете II пошлют в подарок «Черный русский» с 215 бриллиантами

Видео: Caviar iPhone / YouTube

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, отправит в подарок королеве Великобритании Елизавете II телефон Nokia 3310 «Черный русский» стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Телефон украшен портретом королевы, 215 бриллиантами, а также надписью God Save The Queen («Боже, храни королеву»). Модель выпущена в единственном экземпляре.

В основной коллекции «Черный русский» представлены телефоны в корпусе из титана с гравировкой, напоминающей черную икру. Дополняют дизайн устройств элементы, покрытые золотом, — герб России или портрет президента Владимира Путина в зависимости от модели. Цены варьируются от 109 до 159 тысяч рублей.