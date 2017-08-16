«Прокачанный» Nokia 3310 оценили в половину биткоина

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила четыре новые модели, посвященные мировым валютам и биткоину. Приобрести гаджет можно будет и за криптовалюту. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 16 августа.

«Телефоны, воздающие дань уважения разным странам или культурам — это наша визитная карточка. Денежные знаки — такой же значимый элемент не только экономики, но и культуры, как и герб государства, поэтому на этот раз мы обратили свое внимание именно на них», — рассказал представитель бренда. На корпусе моделей изображены символы денежных знаков из золота.

Фото: пресс-служба Caviar

Стоимость модели Caviar Tesoro Bitcoin на основе Nokia 3310 составляет 0,5 биткоина (эквивалент двух тысяч долларов на момент написания заметки), цена остальных моделей в рублях — 119 тысяч.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон фирма представила в 2001 году.