Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ

Бренд Caviar представил коллекцию телефонов в титановом корпусе для военнослужащих Российской армии и сотрудников спецслужб. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

Первый аппарат из коллекции «Непобедимые», в которую входит пять телефонов на базе Nokia 3310 в титановом корпусе с различным оформлением для военных разных родов войск, будет показан в день Военно-Морского Флота, который отмечается в России в последнее воскресенье июля. Он посвящен этому роду войск: на нем изображена эмблема ВМФ и девиз-цитата из популярной песни «С нами Бог и Андреевский флаг».

Кроме телефона для моряков, Caviar разработал модели для Вооруженных Сил с девизом «Служу России», Воздушно-Десантных Войск с девизом «Никто кроме нас», Военно-Воздушных Сил с цитатой из советского авиационного марша 1930-х годов «Все выше, и выше, и выше...» и для сотрудников ФСБ.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /5

Стоимость аппарата в титановом корпусе составит 99 000 рублей, в золотом корпусе — 110 000 рублей. Телефоны для каждого рода войск выпущены лимитированными сериями по 99 экземпляров в каждой. При желании клиенты могут заказать в ателье Caviar версию «Непобедимых» на базе iPhone 7.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон она представила в 2001 году. В июле 2017 года компания представила мини-коллекцию телефонов на базе Nokia 3310 и iPhone 7 для поклонников телесериала «Игра престолов».