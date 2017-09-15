Создан iPhone X из золота

Американская компания Brikk, специализирующаяся на декорировании гаджетов, объявила о начале приема предзаказов на новую модель iPhone X, сообщает Luxurylaunches.

По информации издания, бренд выпустит пять коллекций нового смартфона. Lux iPhone X Mono предлагает модели со стеклянной задней частью, на которой будет выгравированы рисунки. Боковые части телефона будут сделаны из желтого или розового золота или платины. Стоимость такого гаджета будет начинаться от 7,4 тысячи долларов.

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Остальные четыре коллекции Classic, Deluxe, Omni и Ingot представляют собой модели из драгоценных металлов и камней с различными узорами и гравировками. Самым дорогим в линейке стал iPhone X 256 гигабайт с 5,8-дюймовым OLED-экраном, выполненный из 250 грамм золота. Его можно будет купить за 69,9 тысячи долларов.

Apple анонсировала выпуск iPhone X с безрамочным экраном 12 сентября. Для разблокировки в Apple разработали технологию распознавания лица. В компании утверждают, что это самый безопасный способ защиты и iPhone X практически невозможно взломать.