Российская фирма создала самозаряжающийся iPhone X за 259 тысяч рублей

Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar анонсировал модификацию смартфона iPhone X с питанием от расположенной на задней панели солнечной батареи на кремниевых полупроводниках. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили представители фирмы.

Устройство Caviar iPhone X Tesla заключено в титановый корпус с золотой отделкой, что увеличивает защиту электронной начинки. Попадая на панель батареи, солнечный свет преобразуется в электроэнергию, что делает смартфон практически независимым от наличия внешних источников питания. Вдохновением для российских дизайнеров послужили идеи американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска.

Caviar iPhone X Tesla - смартфон, который будет заряжаться от света при помощи специальной пластины, установленной на заднем корпусе устройства #iphoneX #caviarphone #tesla A post shared by Caviar iPhone Official (@caviar_iphone) on Nov 1, 2017 at 1:13am PDT

«Мы высоко ценим достижения и разработки Илона Маска, он выдающийся человек нашего времени, и мы хотим, чтобы в каждом автомобиле Tesla, в каждом "умном доме", разработанном Маском, были использованы усовершенствованные нами модификации Apple iPhone, которые способны заряжаться от солнца», — прокомментировал новинку президент компании Caviar Сергей Китов.

О дате поступления модифицированного iPhone X в продажу будет сообщено позднее. Цена составит 259 тысяч рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие представлено в 2001 году.