Российские ювелиры вставили в iPhone частицы Луны и Марса

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, выпустила коллекцию iPhone X и 8, посвященную покорению космоса. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили представители бренда.

Выполненные из золота корпуса смартфонов содержат в себе частицы небесных тел — метеоритной материи с Луны и Марса и метеорита Сихотэ-Алинь.

«Марсианский» смартфон выдержан в красном цвете и украшен частицей метеорита NWA 6963, найденного в Марокко в 2011 году.

Смартфон Moon изготовлен в корпусе из белого золота с контрастной черной отделкой и дополнен фрагментом метеорита NWA 7986, найденного в Северо-Западной Африке.

Модель «Сихотэ-Алинь» выполнена из желтого золота; в центре композиции — фрагмент метеорита Сихотэ-Алинь, упавшего на Землю в 1947 году.

Цена смартфонов в коллекции начинается от 214 тысяч рублей.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие представлено в 2001 году.