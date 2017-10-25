Телефоны с ликами Богородицы и Николая II оценили в 140 тысяч рублей

Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил коллекцию титановых телефонов на основе Nokia 3310 с изображениями черного двуглавого орла с герба Российской империи, Богоматери Оранта и портретом императора Николая II. Об этом представители марки сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 25 октября.

«Премьера новой линии "Последний император" приурочена к приближающемуся столетию октябрьского переворота и воздает дань уважения и памяти одной из ключевых эпох и фигур в российской истории, которые были сметены волной красной революции», — рассказали в компании. Стоимость телефонов начинается от 139 тысяч рублей.

Фото: Caviar 1 /3

Первая модель с названием «Вера» представляет собой смартфон из черненного титана с выгравированной позолоченной иконой и надписью «Пресвятая богородица, моли Бога о нас». Второй дизайн посвящен Российской империи, в центре задней части телефона находится цветное изображение имперского герба с черным двуглавым орлом.

Третий вариант посвящен Николаю II, последнему русскому императору. Камера «обведена» золотым императорским венком из лавра, а внизу корпуса расположена табличка с именем правителя.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие представлено в 2001 году.