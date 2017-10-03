Чубайс сравнил электромопед от «дочки» «Роснано» с iPhone

Дочерняя компания «Роснано» запустила производство складных электромопедов UJET. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

Он уточнил, что они будут производиться новосибирской портфельной компанией «Роснано» OCSiAl. Планируется собирать до 32 тысяч смартджетов ежегодно. «Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов», — заявил Чубайс. Стоимость новинки он не уточнил.

По его словам, электромопед будет весить всего 40 килограммов, его оснастят уникальной батареей с плотностью энергии выше, чем у Tesla, для проекта разработаны специальные шины с нанотрубками, а управлять гаджетом на колесах можно будет с помощью смартфона. «В сложенном виде UJET можно легко катить за собой, как небольшой чемодан на колесах, движется абсолютно беззвучно», — написал Чубайс.

В апреле Чубайс заявил, что по итогам прошлого года «Роснано» впервые заработало больше, чем потратило. В частности, выручка наноцентров и их проектных компаний в 2016 году выросла на 2,2 миллиарда рублей и составила 5,9 миллиарда рублей. Прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности составила 4,49 миллиарда рублей против 7,32 миллиарда по итогам 2015-го.