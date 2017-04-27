«Роснано» и финский «Фортум» договорились о строительстве ветропарков в России

Госкорпорация «Роснано» и финская компания «Фортум» достигли соглашения о создании фонда развития ветроэнергетики. Оно предусматривает привлечение инвестиций в строительство ветропарков и локализацию производства ветроустановок, а также венчурных проектов в области возобновляемой энергетики, сообщает пресс-релиз «Роснано».

Стороны планируют за пять лет построить и ввести в эксплуатацию ветропарки совокупной мощностью в несколько сотен мегаватт, что позволит занять значительную долю российского рынка ветроэнергетики.

Инвестиции «Роснано» и «Фортума» на паритетной основе составят 30 миллиардов рублей. Кроме того, средства поступят за счет получения российского проектного финансирования (без регресса на заемщиков). Заинтересованность в сотрудничестве на данный момент высказал ряд крупнейших банков.

Для реализации проекта будет выбран иностранный поставщик ветроустановок из числа крупнейших мировых производителей. Как отмечено в сообщении госкорпорации, в настоящее время переговоры с этой компанией находятся в финальной стадии. При этом одним из главных условий выбора поставщика оборудования для ветопарков является программа локализации его производства на территории России. К 2019 году уровень локализации должен составить 65 процентов.

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Также «Роснано» подтвердило готовность самостоятельно инвестировать в проекты локализации до одного миллиарда рублей. Они будут реализовываться совместно с выбранным поставщиком и его OEM-партнерами, а также российскими технологическими партнерами. Финансовые ресурсы направят на создание производств узлов и компонентов ветроустановок, в частности, лопастей, башен и генераторов.

В январе 2017 года Чубайс назвал возобновляемую энергетику в числе главных трендов, которые изменят экономику России. Однако ветряная энергетика, по его словам, пока не состоялась.

В странах ЕС совокупная мощность ветряных электростанций в прошлом году достигла 153,7 гигаватта, составив 10,4 процента от общего объема потребления электричества в европейских странах. Наибольшее внимание развитию ветроэнергетики уделяется в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Ирландии и Литве.

