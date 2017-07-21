Суд арестовал бывшего компаньона Чубайса по подозрению в мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил под арест бизнесмена Илью Сучкова, которого глава «Роснано» Анатолий Чубайс собирался привлечь к уголовной ответственности за вымогательство и клевету. Об этом в пятницу, 21 июля, в пресс-службе суда сообщили «Интерфаксу».

«Постановлением суда обвиняемому Сучкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

В суде отмечают, что постановление об аресте было вынесено 29 июня. В настоящее время материалы дела переданы в один из подмосковных отделов полиции — по месту совершения преступления. Дело в отношении Сучкова возбуждено по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

13 марта Анатолий Чубайс написал на своей странице в Facebook, что намерен привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности за вымогательство и клевету.

«Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова и группы работающих на него товарищей (...) — за вымогательство и клевету», — написал глава «Роснано».

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По словам Чубайса, Сучков некоторое время назад был руководителем одной из принадлежащих ему компаний, которую он впоследствии ему же и продал.

«В последнее время я регулярно становлюсь объектом шантажа со стороны этой "чудесной" компании. Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров с угрозой их публикации», — отметил Чубайс.

В сентябре 2016 года, журнал Forbes сообщал, что Арбитражный суд Брянской области арестовал имущество швейцарской компании SFO Concept AG, руководителем которой являлся Илья Сучков. По данным издания, среди арестованного имущества оказались земля и дом в подмосковном Переделкино, который, как утверждали источники журнала, был построен для Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой.