Ведущий детского шоу ругнулся матом в прямом эфире

Saturday Night Live / YouTube

Американский актер и продюсер Сэм Рокуэлл (Sam Rockwell) нецензурно выругался в эфире вечерней юмористической передачи Saturday Night Live на канале NBC. Ролик был опубликован на YouTube-канале программы.

Видео за сутки набрало более полумиллиона просмотров. На нем Рокуэлл играет роль ведущего детского шоу «Наука — это здорово», в рамках которого пытается объяснить школьникам химическую реакцию, происходящую при смешивании воды и оливкового масла.

По сценарию ученики должны были до последнего делать вид, что не понимают, о чем говорит Рокуэлл. А актер театрально злился после каждого неверного ответа. Но в какой-то момент он настолько вжился в роль раздраженного ведущего, что забылся и выругался матом в прямом эфире. «Вы не можете быть такими *** (чертовски) тупыми», — воскликнул он, обращаясь к школьникам, и тут же одернул себя.

Ранее в январе телеведущий Ник Брайант выругался во время новостного выпуска на радиостанции BBC Radio 4. Он зачитывал заявление, сделанное президентом США Дональдом Трампом в ходе закрытой встречи в Овальном кабинете Белого дома. В частности, на глаза журналисту попалась фраза «сраная дыра» (shithole) — ей республиканец обозначил страны, из которых в Америку прибывают мигранты.

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