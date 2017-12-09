Телеведущая рассказала о приставаниях Трампа в лифте

Бывшая ведущая новостей канала Fox News Джулиет Хадди сообщила о том, что президент США Дональд Трамп к ней приставал. Ее слова передает Page Six.

По утверждению Хадди, в 2005 году Трамп пытался поцеловать ее в губы, пока они вместе ехали в лифте. Это случилось после того, как они вдвоем пообедали в небоскребе Trump Tower.

Хадди заявила, что ее не оскорбило поведение нынешнего президента, однако она была сильно удивлена. Позже Трамп шутил в одной из ее телепередач, обращаясь к аудитории, что пытался флиртовать с ведущей, но та его отшила.

«Все было в порядке. Но это был странный момент. Он ничего такого больше не пытался сделать после этого, и я никогда не оставалась с ним наедине», — рассказала телеведущая.

Издание отмечает, что неясно, был ли Трамп женат в тот момент, так как Хадди не смогла вспомнить точную дату случившегося.