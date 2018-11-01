Расстрелявший евреев в синагоге отказался считать себя виновным

Мужчина, обвиняемый в расстреле прихожан синагоги «Древо жизни» в американском Питтсбурге, отказался признавать себя виновным. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 46-летний Роберт Бауэрс (Robert Bowers) молчал практически все заседание суда. В то же время он заявил, что понимает выдвинутые против него обвинения по 44 пунктам, и что они могут привести к смертной казни, однако считает себя невиновным.

Мужчину обвиняют в том числе в совершении преступления на почве ненависти и нарушении закона о владении огнестрельным оружием. Прокуроры намерены добиваться для него высшей меры наказания.

Бауэрс застрелил 11 человек в синагоге «Древо жизни» 27 октября. Еще шесть человек, в том числе полицейские, получили ранения. Во время стрельбы американец, вооруженный автоматом и по меньшей мере тремя пистолетами, кричал «Смерть всем евреям!». На допросах Бауэрс объяснил, что верит в тайный геноцид, который «евреи проводят против его народа».

Произошедшее считается самым серьезным антисемитским нападением в истории США.

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