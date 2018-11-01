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Посетителям оружейной ярмарки предложили нацистские сувениры

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На оружейной выставке-ярмарке в американском штате Кентукки посетителям предлагали купить одежду и сувениры с символикой ку-клукс-клана и нацистов. На это обратил внимание обозреватель одного из журналов города Луисвилл Джо Герт (Joe Gerth), пишет The Washington Post.

Мужчина пришел на выставку, чтобы провести исследование. Он намеревался узнать у продавцов, не боятся ли они, что их оружие может оказаться в плохих руках. В итоге Герт обнаружил среди огнестрельного оружия и аксессуаров для него сначала одежду членов ку-клукс-клана, а затем и рождественские украшения со свастиками.

По его словам, подобные атрибуты неприемлемо продавать на оружейных выставках. С журналистом согласились местные власти. Как сообщил председатель совета по организации госярмарок в Кентукки Марк Линн (Mark Lynn), сейчас готовится проект по запрету «символов ненависти» на выставках. Однако его разработка может занять не один год, поскольку понятия могут оказаться крайне размытыми.

В то же время продававший рождественские украшения со свастиками на своем стенде Уолтер Канцлер (Walter Kanzler) заявил, что его товары не имеют никакого отношения к разжиганию ненависти. По его словам, «запрещать историю — не выход». «Я не заинтересован в политических заявлениях. Я не за ненависть или что-то подобное. Эти вещи — часть истории», — сказал он.

Герт впоследствии отметил, что речь идет именно о продаже подобной продукции на государственных мероприятиях. Его особенно потрясло, что товары предлагали всего через несколько дней после того, как в соседнем Джефферсонтауне вооруженный мужчина целенаправленно застрелил двух чернокожих посетителей супермаркета. Это дело расследуется как потенциальное преступление на почве ненависти.

Кроме того, утром в день проведении выставки, 27 октября другой мужчина из-за ненависти к евреям напал с оружием на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге. В результате атаки погибли 11 человек, еще шестеро пострадали.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Члены движения исповедуют национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивали суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.

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