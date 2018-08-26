Похищенную девушку изуродовали тату со свастикой

В Марокко нашли похищенную девушку, которую банда из 13 человек насиловала в течение месяца. На тело 17-летней девушки преступники нанесли оскорбительные татуировки, в том числе и изображение свастики. Об этом сообщает The Sun.

Подросток была похищена недалеко от крупного города Бени-Меллаль. Группа мужчин насиловала и пытала девушку, прижигала ее тело сигаретами и подвергала ее словесным унижениям. Преступники изуродовали девушку примитивными татуировками в виде знаков и надписей, которые они наносили самодельными устройствами. На правой ладони жертвы нанесен знак свастики. Фотографии доступны на сайте издания.

Полиция арестовала восемь подозреваемых, остальные пять находятся в розыске. Правоохранительные органы уверены, что найти похитителей можно было и раньше, но местные жители часто боятся обращаться за помощью. Мотивы особой жестокости преступления пока не выявлены.

Правозащитница Бухра Абду заявила, что пострадавшей потребуется помощь психолога. «Это одно из самых свирепых первобытных издевательств, которые я видела», — сказала она.

В августе 2017 года стало известно о жестоком убийстве в американском городе Фарго (штат Северная Дакота). Преступники похитили беременную женщину, достали ребенка из тела девушки или спровоцировали роды, а затем убили ее.

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