Россиянин похитил и несколько дней удерживал 11-летнюю дочь начальника

В Волгоградской области нашли одиннадцатилетнюю девочку, которая пропала четыре дня назад в городе Камышин, говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным ведомства, ребенок жив и здоров. Школьницу обнаружили в квартире 58-летнего мужчины. Как выяснили следователи, он похитил девочку, представившись полицейским, и привел в квартиру, где удерживал четыре дня. Установлено, что мужчина работал в магазине, которым руководят родители похищенной девочки.

«В ходе обхода полицейские и волонтеры позвонили в одну из квартир. Увидев людей в форме, мужчина попытался закрыть дверь, но в прихожую вышла Анна и сказала сотрудникам, что вероятно они ищут ее», — говорится в сообщении.

Видимых повреждений на ее теле не нашли. Похитителя задержали.

Девочка пропала утром 1 марта по пути в школу, которая находится всего в 150 метрах от дома. После ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело. В поисках участвовали МЧС, Росгвардия и волонтеры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!