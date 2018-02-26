Россиянин нашел «умершую» мать живой спустя 20 лет

Житель Урала нашел мать, которая официально считалась погибшей с 2009 года, пишет E1.ru. Связь между женщиной и ее сыном оборвалась еще 20 лет назад, когда он, будучи подростком, сидел в тюрьме.

По возвращении из колонии он обнаружил, что его дом пуст и развалился от старости. «Мне дали справку о смерти матери, ничего в ней не было написано, ни того, где она умерла, ни когда. Я не верил, могилку не видел, как можно в это поверить. Говорил, пока не увижу, не поверю. У меня надежда была, думал, что мама жива», — рассказал мужчина журналистам.

Найти мать ему случайно помог знакомый: тот рассказал, что увидел в сети материал о бездомной бабушке, живущей под прилавком на рынке в Екатеринбурге, которая похожа на умершую женщину. «Я опешил, всю ночь смотрел, оценивал. Человек, конечно, очень постарел, сложно узнать, но это моя мать», — отметил уралец.

Материалы по теме Искомые лица Как ведется розыск без вести пропавших

Женщина его также узнала. Теперь она переедет в дом к семье сына, где воспитывается ее пятилетний внук. Ей собираются восстановить документы и заработанную на заводе пенсию.

63-летняя Надежда Пивченко рассказала журналистам, что ушла из дома в 1998 году после смерти дочери, сообщает журнал «Такие Дела». Она знала, что числилась без вести пропавшей. Мотивы ее поступка неизвестны.

Ранее, 21 февраля, сообщалось о жителях Волгограда, которым в роддоме сообщили о смерти ребенка, а спустя семь лет от них потребовали заплатить алименты, так как мальчик, как оказалось, выжил и рос в детдоме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!