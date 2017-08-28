«Маточные мародеры» из Фарго убили беременную американку

В американском городе Фарго (штат Северная Дакота) местные жители после восьми дней поиска обнаружили тело 22-летней Саванны Грэйуинд. Об этом сообщает Star Tribune.

Грэйуинд была убита, ее тело завернуто в пластиковую пленку и повешено на дереве. Ее ребенок (девушка была на восьмом месяце беременности) был, по всей видимости, украден. Это заставило полицию говорить о «маточных мародерах», которые и могли быть виновны в преступлении — по одной из версий, они силой достали ребенка из тела девушки или спровоцировали роды, а затем убили ее.

Последний раз Грэйуинд видели 19 августа. По словам родителей девушки, в тот день она поднялась к соседям сверху, чтобы помочь с работой по дому, и не вернулась. Стражи порядка арестовали жильцов квартиры, у них же нашлась и новорожденная девочка. Их подозревают в попытке похищения человека и убийстве, однако сами задержанные утверждают, что девушка сама отдала им ребенка и ушла в неизвестном направлении.