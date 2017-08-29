«Маточные мародеры» из Фарго признались в похищении новорожденного

Подозреваемые в жестоком убийстве беременной женщины и похищении новорожденного ребенка в городе Фарго (штат Северная Дакота, США) признались в краже младенца. Об этом сообщает New York Post.

Брук Крюс и ее другу Уильяму Хёну предъявлены обвинение в сговоре с целью убийства 22-летней Саванны Грэйуинд, которая находилась на восьмом месяце беременности. Преступление было совершено с целью получить ребенка и вырастить его как своего.

Во время допроса Крюс рассказала, что 19 августа пригласила к себе проживавшую неподалеку Грэйуинд, чтобы научить вызывать преждевременные роды. Через два дня соседка якобы вернулась и отдала ей новорожденную девочку.

Хён, в свою очередь, пояснил, что вернулся домой и обнаружил подругу, которая пыталась отмыть следы крови в ванной комнате. По его словам, Крюс показала ему малышку и сказала: «Это наша семья. Это наш ребенок».

Полицейские провели обыск в квартире обвиняемых и нашли новорожденную девочку. Состояние ее здоровья не вызывает опасений у медиков.

28 августа сообщалось, что тело Грэйуинд было обнаружено после нескольких дней поисков. Она была убита, завернута в полиэтиленовую пленку и повешена на дерево.