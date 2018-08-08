На месте гибели ребенка обнаружили таинственную свастику

В немецком городе Шенберг (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) на месте гибели 9-летнего сирийского мальчика дважды нарисовали свастику. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Бургомистр Шенберга Лутц Гетце заявил, что жители города не поддерживают неонацистов. «Люди по-разному относятся к миграционной политике, но я никогда не слышал, чтобы кто-то поддерживал неофашистскую идеологию. Это ни у кого не находит поддержки», — заявил он.

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В свою очередь министр внутренних дел Мекленбурга — Передней Померании Лоренц Каффир (Lorenz Caffier) назвал свастику на месте трагедии «шокирующей насмешкой над жертвой». Он предположил, что подозреваемые могут жить не в Шенберге, а в одном из соседних городов.

Сам ребенок погиб 20 июня: мальчик ехал на велосипеде по обочине дороги и попал под колеса трактора. Его отвезли в больницу, однако спасти ребенка не удалось.

Через две недели очевидцы увидели на месте случившегося большую свастику, нарисованную белой краской. Изображение удалили, однако 28 июля на том же месте появилось новое. А рядом с ней было написано «1 : 0».

Полицейские начали поиск злоумышленников. В Германии использование нацистской символики уголовно наказуемо. Отмечается, что стражи порядка подозревают в совершении этого двух мужчин в возрасте 22 и 23 лет.

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