Ку-клукс-клан заподозрили в заманивании детей конфетами

В американском штате Нью-Йорк членов ку-клукс-клана заподозрили в завлечении в свои ряды детей с помощью сладостей. Об этом пишет CNN.

Жители нескольких округов штата рассказали, что националисты распространяют пропагандистские материалы вместе с шоколадками и конфетами, чтобы привлечь детей и молодежь.

По словам одного из них, распространяемые листовки — не просто пропаганда, а инструкция по вступлению в ряды ККК.

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«Они [члены ку-клукс-клана] приезжают где-то между 4 и 6 часами утра, так сладости уже лежат в конце проезда, куда подъезжает школьный автобус (...) в округе живет много детишек (...) мы чувствуем, что детей вербуют целенаправленно», — поделился другой. По его мнению, экстремистские материалы распространяет кто-то из местных жителей. «Думаю, полагать, что среди нас нет членов ККК наивно», — сказал мужчина.

Губернатор штата Эндрю Куомо распорядился провести расследование и выяснить, кто стоит за распространением призывов вступить в ку-клукс-клан. «В Нью-Йорке нулевая терпимость к нетерпимости», — заявил политик.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.

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