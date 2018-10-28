Мир
 
Последние новости
Путин назвал число сбитых в Сирии беспилотников
В Британии разбился вертолет владельца ФК «Лестер»
Роналду оформил дубль в чемпионате Италии
Путин привез рыбу участникам саммита по Сирии
Смертельная авария в Петербурге попала на видео
Житель Армении попытался взорвать себя в здании правительства и погасить долги
Кондолиза Райс заработала на университетском жилье
Порошенко нарушил протокол и ответил Лукашенко
На Украине раскрыли план по «возвращению» Азовского моря
Новости партнеров

Число жертв стрельбы в американской синагоге выросло

Перейти в «Мою Ленту»
Синагога Tree of Life в Питтсбурге

В результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, погибли 11 человек. Об этом сообщил глава местного управления безопасности Венделл Хиссрич на пресс-конференции, передает телеканал Fox News.

Власти подтвердили, что среди жертв нет детей. Шесть человек пострадали, в том числе четверо офицеров полиции. Мужчина, открывший стрельбу, получил при задержании многочисленные огнестрельные ранения и находится в больнице в состоянии средней тяжести.

По данным правоохранительных органов, нападавшего зовут Роберт Бауэрс, ему 48 лет. ФБР предполагает, что Бауэрс действовал один и ранее не попадал в поле зрения полиции. Стрелок был вооружен штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами. Министерство юстиции США собирается выдвинуть против него обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, которые могут привести к смертной казни.

Бауэрс открыл стрельбу утром 27 октября, в субботу, в синагоге Tree of Life. По данным местного телеканала KDKA, во время нападения мужчина выкрикивал антисемитские лозунги.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Предыстория: В американской синагоге расстреляли восемь человек
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pittsburgh synagogue shooting leaves 11 dead and 6 wounded, including 4 officers; suspect in custody
В США при стрельбе на поминках пострадали пять человек
Стали известны подробности массовой стрельбы в США
В США неизвестный подстрелил 10 человек во время игры в кости
Другие материалы рубрики
Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
04:3827 октября

Трамп назвал себя худшим событием для России

15:4526 октября

Солсберийский собор попытались ограбить

02:4827 октября

Россия в ООН подтвердила подготовку к войне

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
18:2527 октября

В американской синагоге расстреляли восемь человек

22:5926 октября

ООН отказалась обсуждать российский проект поддержки ракетного договора

11:5325 октября

США и Китаю предсказали войну

Мир00:0117 августа

Опасный пассажир

Он угнал самолет, получил выкуп и исчез в небесах. Его выдали тайные шифры
12:5527 октября

Американский священник покинул своих прихожан и лишился дохода ради РПЦ

19:5226 октября

Турция захотела выдачи подозреваемых в расправе над журналистом

12:0926 октября

В Белом доме пересчитали iPhone Трампа

Россия
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Елена Ямпольская поздравила Фонд «Артист» с десятилетием
Москву накроет ненастье
Обездвиженного россиянина заподозрили в вербовке террористов
В Оренбурге взяли штурмом супермаркет из-за скидок на сушилки для белья
Прокуратура начала проверку после обрушения моста в Приморье
«Если кто-то захочет взорвать — он взорвет»
Спасут ли Россию от насилия запреты и тотальный контроль
Все материалы
Мир
Сирийский конец
Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны
Трамп назвал себя худшим событием для России
«Молодому льву простят и убийство»
 
Россия в ООН подтвердила подготовку к войне
В американской синагоге расстреляли восемь человек
ООН отказалась обсуждать российский проект поддержки ракетного договора
Американский священник покинул своих прихожан и лишился дохода ради РПЦ
Все материалы
Бывший СССР
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
Украинского священника уличили в пропаганде речей Гитлера
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Белорусы проигнорировали старт продаж новых iPhone
Белоруссия приготовилась включиться в конфликт в Донбассе
В сети обратили внимание на схожесть рассказов Лукашенко Путину и Порошенко
Все материалы
Экономика
Пора платить
Они хотели зарабатывать и ни с кем не делиться. Власти найдут на них управу
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
Таможенники разоблачили популярный метод ввоза «санкционки»
Глава «Нафтогаза» отказал Украине в перспективе развития
Тысячи индеек погибли после отключения электричества на ростовской птицефабрике
В Крыму оценили инвестиционную привлекательность полуострова
Все материалы
Силовые структуры
Кардинал в законе
Главарь измайловской ОПГ воевал с королем преступной России. Он жив и при делах
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
В Башкирии двое мужчин похитили соседского ребенка и привязали к дереву в лесу
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Первого заместителя прокурора Башкирии задержали при попытке сбежать из России
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Все материалы
Наука и техника
Скрытый мир
Эти загадочные существа прячутся от человека, но живут рядом с ним
Названы самые опасные вулканы США
Комсомольская правда
Почему советской молодежью руководили враги народа, саботажники и шпионы
Опубликованы детали проекта советского «танка XXI века»
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
«Роскосмос» анонсировал создание сверхтяжелой ракеты для освоения Луны
Все материалы
Спорт
Кэтрин Швитцер«Будешь бегать — детей не родишь»
Она перевернула мир спорта. За что ее унижали мужчины?
Боец MMA победил «удушением ниндзя»
Кокорина и Мамаева призвали извиниться «не по бумажке»
Мать проигравшего бойца MMA выругалась на судью
Роналду вернется в сборную
Аршавин повалил соперника и прошелся по нему
Нурмагомедова посчитали обязанным Макгрегору
Все материалы
Культура
«В моей семье Толстого называли ребе»
Главный писатель Израиля о сходстве Льва Николаевича с раввином, любви и садизме
Украинский фильм о войне в Донбассе провалился в прокате
Последнее искушение премьера
Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
Созданную искусственным интеллектом картину продали за шестизначную сумму
Автомобильный номер «Москвича» Цоя выставят на торги
Умер народный артист России Борис Темирканов
Юристы нашли связь между хитом рэпера Face и бойней в Керчи
Все материалы
Интернет и СМИ
«Смотрите, что они вытворяют!»
Снимки обнаженных девушек наводнили спортивные издания. Что с этим не так?
Уволенную за расизм журналистку позвали на Первый канал
«American Bedroom - reflections of the nature of life»Борьба каждый день
Страхи и проблемы человечества глазами лучших молодых фотографов мира
Известный российский телеведущий рассказал о своей онкологии
Приглашение уволенной за расизм журналистки на Первый канал оказалось иронией
Еще одна страна запретила порно в интернете
Россиян убедили в подготовке сотрудников SpaceX по советским учебникам
Все материалы
Ценности
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Бренд захотел нажиться на популярном в 90-х сериале
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Руководство мага по раздеванию женщин купили за 22 тысячи фунтов
Названы самые культовые вещи последних 50 лет
Все материалы
Путешествия
«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»
Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Адище, Моча и Лобок
Отгадаете ли вы названия деревень и рек в России: тест
Пьяная британка накричала на кресло, поколотила стюардесс и развернула самолет
Выжившие в авиакатастрофе молодожены рассказали о впечатлениях
Петербургские коммунисты посчитали Шнурова будущим преступником
В сети поделились подробностями крушения авиалайнера
Все материалы
Из жизни
12 лет рабства
Она раздевает своего парня и издевается над ним. Но он не уходит
Бездомная кошка научила моделей ходить по подиуму во время показа
В Германии нашли способ отлавливать забывчивых пенсионеров
Продавец канцтоваров проглотил вставные зубы и три года питался через трубочку
Победительница конкурса красоты рухнула в обморок на сцене
Объяснено происхождение выброшенных морем загадочных сумок
Мексиканского водителя линчевали за наезд на толпу паломников
Все материалы
Главные факты о крошечном кроссовере VW T-Cross
Все, что нужно знать о самом маленьком и дешевом вседорожнике Volkswagen
Истории в картинках
Все поколения Civic, Corolla и еще пяти легендарных автомобилей в рисунках
Худшая машина в мире
Это индийский автомобиль, на фоне которого «Копейка» кажется «Майбахом»
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
UAZ выпустит сериал для критиков обновленного «Патриота»
Honda превратит пикап Ridgeline в «экспедиционник»
В Сети появились фотографии самого быстрого McLaren в истории
Все материалы
Дом
Прямой отжим
Россиянам можно захватывать чужое жилье, но они не знают об этом
Имущество Петросяна и Степаненко пересчитали
Ветхий завет
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Кондолиза Райс заработала на университетском жилье
Москвичи нашли альтернативу Москве
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Все материалы