В американской синагоге расстреляли восемь человек

Как минимум восемь человек погибли в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом в субботу, 27 октября, сообщает местный телеканал KDKA.

По данным корреспондента телеканала, гибель восьми человек уже подтверждена, однако жертв может быть больше. Как сообщается, в полицию поступили звонки от забаррикадировавшихся в синагоге людей. Прибывшим на место происшествия правоохранителям удалось вывести некоторых из них, однако часть людей по-прежнему остается в здании.

При этом сами полицейские также попали под обстрел, двое из них были ранены.

Нападавший также получил ранение и был задержан. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал BNS News, стрелявший мужчина был вооружен автоматом.

Отмечается, что в момент атаки в синагоге в районе Сквиррел Хилл находилось много людей.

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