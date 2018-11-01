Врач-еврей отказался осуждать расстрелявшего людей в синагоге и стал героем

Доктор Джефф Коэн (Jeff Cohen), заведующий больницей, в которой лечились пострадавшие от стрельбы в синагоге Питтсбурга, отказался осуждать стрелка Роберта Бауэрса (Robert Bowers) и снискал симпатию пользователей сети.

Журналист Channel 4 News попросил Коэна поделиться впечатлениями от встречи со стрелком. Тот заявил, что не станет его судить. «Честно говоря, он всего лишь парень, сын своей матери. Как получилось, что он превратился в убийцу — это предмет большой дискуссии», — сказал врач. «Моя задача не судить его. Моя задача — заботиться о нем», — заключил Коэн.

Запись интервью стала вирусной в Twitter. Пользователи похвалили Коэна за проявление сострадания.

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«Просто напоминание о том, что в мире есть хорошие люди», — пишут комментаторы записи.

Коэна называли героем этого времени, его концепция непротивления злу насилием встретила большую поддержку. «Мой новый герой. Такая человечность и порядочность. Это то, к чему мы все должны стремиться», — подытожил житель Орегона.

Бауэрс застрелил 11 человек в синагоге «Древо жизни» 27 октября. Во время стрельбы 46-летний американец, вооруженный автоматом и по меньшей мере тремя пистолетами, кричал «Смерть всем евреям!» На допросах Бауэрс признал, что он антисемит, объясняя это верой в тайный геноцид, который «евреи проводят против его народа».

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