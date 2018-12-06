Швейцарский кантон защитит евреев за счет бюджета

Власти швейцарского кантона Базель-Штадт решили выделить из бюджета деньги на дополнительную охрану еврейских учреждений. Об этом сообщает The Local.

Администрация региона будет тратить 746 тысяч франков (668 тысяч долларов) в год на дополнительную охрану, что позволит еврейскому сообществу «существенно сэкономить» на безопасности.

К такому решению власти пришли из-за участившихся проявлений антисемитизма — в частности, из-за расстрела в синагоге, который произошел в американском Питтсбурге в октябре 2018 года.

Материалы по теме «Евреи вынуждены страдать» Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят

На деньги кантона будет оплачена работа восьми специальных сотрудников: помимо прочих навыков и умений, им необходимо владеть ивритом и разбираться в иудейских обычаях и традициях. Подготовка специалистов займет от 12 до 18 месяцев. В чем именно будет заключаться их работа, не сообщается по соображениям безопасности.

Это первый случай, когда власти региона выделяют деньги на безопасность частного предприятия. Однако после продолжительных споров в парламенте было решено, что ситуация носит особенный характер и такое расходование бюджета оправдано.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!