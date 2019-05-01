Названы причины роста плохого отношения к евреям

Рост антисемитизма в мире обусловлен целым рядом основных причин. Об этом говорится в докладе Центра Кантора о ситуации в этой сфере в мире, представленном в среду, 1 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

Одними из главных причин стали палестино-израильский конфликт, укрепление Израиля как государства и растущее со времен холокоста невежество. «Теперь палестинцев считают новыми евреями, мучениками, которые страдают так же, как Иисус. Евреи, с другой стороны, стали восприниматься как антихрист», — говорится в докладе.

Кроме того, огромное влияние оказывает и общественная поддержка правых партий и движений, которую они получили из-за миграционного кризиса. Отмечается, что эти политические силы считают, что евреи стоят за притоком беженцев в Европу и несправедливо обвиняют другие страны в пособничестве нацистам. Миграционный кризис в ЕС также непосредственно ухудшил ситуацию: беженцы туда зачастую прибывают из стран, где распространены антисемитские взгляды.

Отдельно Центр Кантора выделяет и несколько событий, которые привели к росту ненавистничества. Это ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза и заявлениями лидера Лейбористской партии, массовые протесты «желтых жилетов» во Франции, разрыв между республиканцами и демократами в США (в том числе в вопросе отношения к Израилю). Отмечается также поляризация и радикализация публичного дискурса, который проникает и в СМИ, и в целом огласка различных случаев вандализма или осквернения, которые становятся стимулом для новых аналогичных происшествий.

Ранее сообщалось, что число случаев убийств евреев в 2018 году стало максимальным за несколько десятилетий. При этом в России и на Украине не было инцидентов с применением насилия в отношении евреев.

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