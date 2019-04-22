Большинство жителей родного села Бандеры выбрали Зеленского

Большинство жителей села Старый Угринов Ивано-Франковской области, где родился лидер украинского националистического движения Степан Бандера, отдали свои голоса на выборах президента Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные ЦИК Украины.
Всего участие в голосовании приняли 474 жителя Старого Угринова. 282 из них поддержали Зеленского, 182 — действующего президента Украины Петра Порошенко, еще десять испортили бюллетень.
На данный момент ЦИК Украины обработала почти 100 процентов бюллетеней. С большим преимуществом побеждает Зеленский, за него проголосовали более 73 процентов избирателей. У Порошенко — чуть более 24 процентов голосов.
Ранее Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере, который, по его словам, защищал свободу Украины.
В конце 2018 года Украина объявила день рождения Бандеры — 1 января — официальным праздником.
В годы Второй мировой войны Бандера возглавлял запрещенную в России Организацию украинских националистов, активно сотрудничавшую с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных немцами территориях.