Большинство жителей родного села Бандеры выбрали Зеленского

Большинство жителей села Старый Угринов Ивано-Франковской области, где родился лидер украинского националистического движения Степан Бандера, отдали свои голоса на выборах президента Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные ЦИК Украины.

Всего участие в голосовании приняли 474 жителя Старого Угринова. 282 из них поддержали Зеленского, 182 — действующего президента Украины Петра Порошенко, еще десять испортили бюллетень.

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На данный момент ЦИК Украины обработала почти 100 процентов бюллетеней. С большим преимуществом побеждает Зеленский, за него проголосовали более 73 процентов избирателей. У Порошенко — чуть более 24 процентов голосов.

Ранее Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере, который, по его словам, защищал свободу Украины.

В конце 2018 года Украина объявила день рождения Бандеры — 1 января — официальным праздником.

В годы Второй мировой войны Бандера возглавлял запрещенную в России Организацию украинских националистов, активно сотрудничавшую с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных немцами территориях.

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