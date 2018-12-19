Украина объявила день рождения Бандеры официальным праздником

Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании в 2019 году памятных дат и юбилеев, в числе которых — день рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает УНИАН.

Бандера родился 1 января 1909 года. Кроме юбилея этой даты, украинцы официально отпразднуют 90-летие лидера неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета.

Украина торжественно отметит на государственном уровне 360-летие Конотопской битвы, в которой крымские татары, польские наемники и казаки гетмана Ивана Выговского воевали против русского войска.

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В число официальных дат вошло 30-летие «падения коммунистических режимов в Центрально-Восточной Европе (9 ноября 1989 года)». В этот день пала Берлинская стена.

Помимо этого, планируется отметить тысячелетие с начала правления Ярослава Мудрого, 100-летие акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, 100-летие создания Одесской киностудии и другие даты.

На 2019 год установлены дни памяти: 80-я годовщина начала Второй мировой войны, 75-я годовщина депортации крымских татар, «75 лет с начала переселения и депортации украинцев с Лемковщины, Холмщины, Надсяння, Подляшья».

За постановление после нескольких попыток проголосовали 232 из 333 депутатов Верховной Рады, зарегистрированных в сессионном зале.

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