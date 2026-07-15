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05:52, 15 июля 2026Бывший СССР

Жительница Константиновки рассказала о трудностях с водой до прихода ВС РФ

Жительница Константиновки: До прихода ВС РФ вода в городе была дороже золота
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Эвакуированная мирная жительница Константиновки заявила, что тяжелее всего обстановка в городе была с водой. Ее слова приводит ТАСС, ссылаясь на видео от Минобороны России.

Женщина рассказала, что до прихода в город Вооруженных сил Росси (ВС РФ) жители Константиновки ходили за водой под украинскими обстрелами.

«Наши мужчины, да и женщины, рискуя жизнью, ходили к колодцам и под градом снарядов, которыми нас обстреливала Украина, и дронов носили эту воду. Вода была дороже золота», — отметила она.

Жительница также сообщила, что некоторые горожане пережили зиму в Константиновке при температуре в минус 20 градусов без отопления в домах.

3 июля в Кремле объявили о взятии Константиновки под контроль России. По словам российского президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики (ДНР).

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