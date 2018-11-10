На Украине предложили отказаться от праздника 8  Марта из-за России

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил отказаться от традиционного празднования Международного женского дня. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает издание «Главред».

«Все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет», — заявил Вятрович.

Глава Института национальной памяти подчеркнул, что необходимо изменить концепцию этого праздника и рассматривать его с точки зрения борьбы за права женщин, что, по его словам, действительно важно для украинского общества.

В мае в Верховной Раде Украины задумались об отмене празднования Дня Победы. По словам депутата парламента Андрея Денисенко, 9 мая имеет «геополитическую и идеологическую окраску, из-за которой эта дата устойчиво ассоциируется с утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм».

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