Украинский телеканал оштрафовали за концерт ко Дню Победы

Украинский телеканал «Интер» был оштрафован на 154,4 тысячи долларов за трансляцию концерта ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Представители организации усмотрели в трансляции «разжигание ненависти». Сумма взыскания составила 4,046 миллиона гривен — 25 процентов от лицензионного сбора. Решение было принято единогласно.

Концерт под названием «Победа. Одна на всех» стал поводом для скандала еще до празднования 9 Мая. Предметом разногласий выступили комментарии ведущих о декоммунизации Украины. Тогда Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил «Интеру» изменить сетку вещания в День Победы. А члены партии «Национальный корпус», характеризующейся ультраправыми взглядами, в попытке помешать трансляции заблокировали несколько зданий в Киеве, принадлежащих каналу «Интер». Несмотря на протесты, концерт был показан в эфире.

Это не первая штрафная санкция в отношении «Интера». Канал неоднократно подвергался взысканиям из-за демонстрации советских фильмов. Осенью 2016 года группа радикалов учинила погром в редакции.

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