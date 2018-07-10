Матч сборной России побил рекорды на украинском телевидении

Матч Россия — Хорватия стал одним из самых рейтинговых спортивных событий на украинском телевидении. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба канала «Интер», транслировавшего поединок сборных.

По данным измерений компании Индустриального телевизионного комитета Украины (ИТК), матч смотрело 26 процентов всех совершеннолетних телезрителей в стране, чьи телевизоры были включены во время, совпадающее с трансляцией мероприятия. В городах с населением от 50 тысяч человек доля составила 31,4 процента. Матч стал «абсолютным лидером просмотра на нынешнем чемпионате» мира по футболу, сообщает «Интер».

«По целевой аудитории 18-54 [года] в крупных городах матч собрал долю 30,6 процента, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем в два раза», — пояснили на канале.

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Прежде, по информации «Интера», самым рейтинговым матчем на Украине считалась встреча сборных России и Испании, закончившаяся победой россиян со счетом 4:3. Прямой эфир посмотрели 4,4 миллиона человек.

Игра России и Хорватии прошла 7 июля в Сочи и завершилась победой хорватов в серии послематчевых пенальти.

Ранее канал «Интер», перекупивший права на трансляцию проходящего в России мундиаля, подвергся нападкам со стороны украинских националистов. Они развернули акцию «Нет футболу на крови», заклеив городскую наружную рекламу чемпионата на улицах Киева картинками художника Андрея Ермоленко, представившего кровавую версию плакатов к мундиалю.

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