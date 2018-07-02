Матч сборной России стал самым популярным на украинском телевидении

Трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании на украинском телеканале «Интер» оказалась самой популярной среди всех трансляций с начала турнира. Об этом сообщает ТАСС.

«1 июля главным событием дня стала трансляция на телеканале "Интер" матча между сборными России и Испании. Этот поединок не только стал лучшим событием воскресенья, но и собрал самую высокую долю среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении украинского телеканала.

Матч на Украине посмотрели 4,4 миллиона человек.

1 июля российская команда впервые в истории пробилась в 1/4 финала чемпионата мира. Благодаря сейвам Игоря Акинфеева россияне победили испанцев в послематчевой серии пенальти со счетом 4:3.

В феврале Национальная общественная телерадиокомпании Украины отказалась от трансляций матчей чемпионата мира-2018. Однако в мае 2018-го телеканал «Интер» объявил, что будет транслировать на Украине матчи турнира.

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