Трио фанатов в кокошниках пригласили на следующий матч сборной России

Болельщиков в кокошниках, поедавших хот-доги во время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией, пригласили на следующую игру национальной сборной. Об этом один из фанатов, Дмитрий Гнатюк, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«На нас вышли организаторы, сказали, что нам надо быть обязательно. Так как мы сидим "белый-синий-красный", в виде триколора, нам сказали, что мы талисман нашей сборной, и без нас этот матч не состоится», — сказал Гнатюк. Он также добавил, что в кокошниках он вместе с женой и племянником ходил и на матч-открытие мундиаля. По мнению болельщика, этот головной убор — символ гостеприимства русских людей.

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Изображение фанатов в кокошниках еще во время матча приобрело популярность в сети. Пользователи окрестили их главными героями встречи.

1 июля сборная России по пенальти (4:3) победила испанцев и вышла в четвертьфинал мундиаля. В следующем матче россияне сыграют с командой Хорватии, обыгравшей датчан по пенальти. Встреча состоится 7 июля в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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