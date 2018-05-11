В Киеве задумались об отмене празднования Дня Победы 9 мая

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о переносе праздничного нерабочего дня — Дня Победы — с 9 на 8 мая. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Автором документа является внефракционный депутат парламента Андрей Денисенко. «Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая Дня Победы над нацизмом перенести на 8 мая — День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Денисенко полагает, что 9 мая имеет «геополитическую и идеологическую окраску, из-за которой эта дата устойчиво ассоциируется с утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм».

Также автор законопроекта предложил «восстановить историческую справедливость» о признании роли Великобритании, США и других стран антигитлеровской коалиции в завершении европейской кампании во Второй Мировой войне.

«Думаю, пришло время отказаться от выдуманной Сталиным искусственной даты 9 мая, празднование которой превращено агрессивным путинским режимом в фарс победобесия и главный миф и ритуал единства советско-российского мира. Свой, настоящий украинский День Победы, у нас еще будет — над рашизмом», — написал депутат в своем Facebook.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фактически этот праздник игнорируется новыми украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. В этот день в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые, в свою очередь, празднуют капитуляцию нацистской Германии. При этом 8 мая является рабочим днем, а 9 мая — выходным праздничным днем.

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