Израиль озаботился всплеском антисемитизма на Украине

Власти Израиля выявили в 2017 году двукратный рост антисемитских инцидентов на Украине. Отчет о мировых тенденциях в этом вопросе представили на заседании кабмина, сообщает Министерство по делам Иерусалима и диаспоры.

Как отмечается, увеличение акций против евреев на Украине связано с общей тенденцией к возрождению национализма в Восточной Европе. Так, в регионе пытаются реабилитировать «националистические движения и их лидеров, ответственных за убийства и депортацию евреев во время Второй мировой войны», указали в ведомстве.

РИА Новости со ссылкой на 72-страничный документ министерства уточняет, что Украина уже второй год подряд оказывается на первом месте среди стран бывшего СССР, в которых притесняют евреев. В республике постоянно фиксируются нападения вандалов на еврейские кладбища и мемориалы. При этом указывается, что украинские власти недостаточно жестко реагируют на проявления антисемитизма, а инциденты рассматриваются как обычное хулиганство, а не преступления на почве ненависти.

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Среди европейских стран самый значительный рост антисемитских настроений за год — на 30 процентов — произошел в Великобритании. Увеличилось их число и в Германии, где зафиксированы «попытки переписать события холокоста и снизить ответственность нацистов», отметили в министерстве. В целом указывается, что значительным фактором риска для еврейских общин стали мигранты, прибывшие в Европу в последние годы. Согласно опросам, более 50 процентов из них имеют антисемитские взгляды.

Также отмечается, что антиеврейские настроения присутствуют и в США, а их рост по всему миру связан с признанием американским президентом Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля. В то же время в России в 2017-м вновь зафиксировано снижение числа антисемитских проявлений.

В декабре 2017 года Министерство иностранных дел Израиля выражало серьезную обеспокоенность ростом антисемитизма на Украине. До этого стало известно, что несколько зданий в Одессе, связанных с еврейской общиной, были разрисованы антисемитскими лозунгами.

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