Жителям Одессы предложили поднять тост за холокост

Несколько зданий в Одессе, связанных с еврейской диаспорой, разрисовали антисемитскими надписями. Об этом сообщает издание «Таймер».

Например, на здании областного архива, которое в прошлом было синагогой, неизвестные призвали изгнать из Украины всех евреев. На входе в музей холокоста злоумышленники оставили надпись с предложением начать застолье с тоста за холокост. Одна из читательниц сайта заметила, что фраза «как-то режет глаза», потому что написана неправильно.

«Чтобы так расписать, нужно время и куча банок краски. Если полиция этого не увидела — это означает, что менты в Одессе просто алкоголики, бухают все рабочее время, или же их там просто нет», — пишет читательница сайта «Украинская правда». Официальной информации от полиции по поводу инцидента не было.

В ноябре полиция Украины задержала группу граждан Турции, которые совершили ритуальное убийство в Овидиопольском районе Одесской области. На месте преступления была нарисована пентаграмма, кабалистические символы и знаки, стояли свечи, а вокруг найдены оккультные предметы.

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