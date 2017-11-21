Турки под Одессой сожгли человека во славу Сатаны

Полиция Украины задержала группу граждан Турции, которые совершили ритуальное убийство в Овидиопольском районе Одесской области. Подробности произошедшего на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции региона Дмитрий Головин.

«На месте, где лежало обожженное тело, была нарисована пентаграмма, кабалистические символы и знаки, стояли свечи. Вокруг были различные оккультные предметы, черная курица (задушена ритуальной петлей и проткнутая клинком) и другие жуткие вещи», — рассказал Головин.

По его словам, даже ветераны уголовного розыска были в замешательстве от увиденного на месте происшествия.

30 декабря в лесу около города Овидиополь задержали местного жителя Дмитрия Погорелова, который убил женщину и ребенка, а также собирался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.

Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт. «Я хочу, чтобы Одесса боялась», — сказал он. На убийство Погорелов пошел осознанно, но мотивы озвучивать отказался.