Разыскиваемого за убийство главреда Forbes чеченца задержали в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве чеченца, разыскиваемого Интерполом за убийство главного редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщает в субботу, 18 ноября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После побега из России этот человек, по данным СБУ, промышлял вымогательством денег у коммерсантов на Украине в составе организованной преступной группы.

Еще одного разыскиваемого Интерполом чеченца спецслужбы задержали в Полтавской области. На его счету тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные на территории Евросоюза. В международный розыск его подали французские власти за похищение автомобилей престижных марок. «Для избежания уголовной ответственности он скрывался в разных странах по поддельным паспортам», — отметили в СБУ.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения до завершения проверки, предшествующей экстрадиции.

Гражданин США Пол Хлебников был застрелен летом 2004 года возле здания редакции Forbes в Москве, является автором таких книг, как «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России», «Разговор с варваром» и так далее. Преступление до сих пор не раскрыто.