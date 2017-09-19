В Раде возмутились гуманностью оправдавшего активистов «Антимайдана» суда

Заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко возмутилась тем, что суд оправдал активистов «Антимайдана», проходящих по делу о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Соответствующую запись она опубликовала на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметила, что полностью разделяет позицию государственного обвинения — Генеральной прокуратуры страны и Службы безопасности Украины, которые недовольны вынесенным приговором. «Я также считаю, что на эти "гуманные" решения "самого гуманного" суда должна быть подана немедленная апелляция. Ну, и еще одно — без реформы судебной системы террористы и сепаратисты, подрывники государства и государственности и в дальнейшем будут оставаться безнаказанными», — написала она.

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19 сентября сообщалось, что оправданному по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года активисту «Антимайдана» Евгению Грищуку проломили голову. Он подвергся нападению неизвестных в Овидиополе (Одесская область).

Вечером предыдущего дня члены украинских националистических организаций устроили беспорядки у здания городского суда Ильичевска (переименован Верховной Радой в Черноморск) Одесской области, где были оправданы активисты «Антимайдана». Несколько десятков протестующих забросали силовиков подручными средствами, дважды возникали потасовки.

18 сентября городской суд Ильичевска оправдал активистов «Антимайдана». «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — отмечалось в приговоре.

Крупнейшие столкновения в Одессе произошли 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Украинские власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них была арестована, причем все они являлись исключительно сторонниками «Антимайдана».