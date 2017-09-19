Оправданному по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года проломили голову

Оправданному по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года активисту «Антимайдана» Евгению Грищуку проломили голову. Об этом во вторник, 19 сентября, информирует портал «Думская».

Согласно сообщению, Грищук подвергся нападению неизвестных в городе Овидиополь Одесской области. Мужчине пробили голову, он госпитализирован.

Вечером 18 сентября боевики украинских националистических организаций устроили беспорядки у здания городского суда Ильичевска (переименован Верховной Радой в Черноморск) Одесской области, где были оправданы активисты «Антимайдана». Несколько десятков протестующих забросали силовиков подручными средствами, между ними дважды возникали потасовки. Стражи порядка применили в отношении митингующих слезоточивый газ и не дали им прорвать оцепление.

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18 сентября городской суд Ильичевска оправдал активистов «Антимайдана». «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — сказано в судебном постановлении.

Крупнейшие столкновения в Одессе произошли 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них была арестована, причем все они являлись исключительно сторонниками «Антимайдана».