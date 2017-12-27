Израиль призвал Киев покарать антисемитов

Министерство иностранных дел Израиля выразило серьезную обеспокоенность ростом антисемитизма на Украине. Официальное заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«26 декабря в Одессе на еврейские здания и объекты были нанесены злобные антисемитские граффити. Мы серьезно обеспокоены этими проявлениями антисемитизма и ожидаем, что украинское правительство примет решительные меры для ликвидации антисемитских проявлений и привлечения виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что несколько зданий в Одессе, связанных с еврейской общиной, были разрисованы антисемитскими лозунгами. В частности, на здании областного архива, которое раньше было синагогой, появился призыв изгнать всех евреев с Украины.

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