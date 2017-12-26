Французский детский журнал сравнил Израиль с Северной Кореей

Французский образовательный журнал для детей младшего школьного возраста Youpi назвал Израиль незаконным государством и сравнил его с Северной Кореей. Об этом сообщает телеканал i24news.

На публикацию также обратила внимание посол Израиля во Франции Ализа Бин-Нун. Она назвала этот поступок «шокирующим» и отметила, что публикация разжигает антисемитские настроения.

— Aliza Bin Noun (@AlizaBinNoun) 24 декабря 2017, 21:29

В публикации говорится, что в мире существует 197 стран, которые признаются «государствами». К их числу журнал отнес Францию, Германию и Алжир. Также в материале Youpi сказано, что есть на карте мира и образования, которые признаются «государствами» не всеми. К ним журнал причислил Израиль и Северную Корею.

Глава Совета еврейских организаций Франции Франсис Калифа в разговоре с i24news назвал публикацию Youpi «политическим ревизионизмом» и напомнил, что в 1948 году ООН признала Израиль независимым государством. Также он направил письмо компании, издающей Youpi, в котором потребовал исправить ошибку, а также объяснить в следующем номере, что представляет собой Израиль.

25 декабря сообщалось, что в берлинской школе имени Эрнста Рейтера ученики арабского происхождения пообещали отрезать голову своему однокласснику-еврею. Причиной этому послужили высказывания о том, что он не поддерживает создание палестинского государства.