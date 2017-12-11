Германия призвала бороться с ненавистниками евреев

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что консервативный блок ХДС/ХСС осуждает антисемитские действия, такие как сожжение израильского флага в Берлине. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает Reuters.

По ее словам, необходимо «использовать все возможные средства для борьбы с подобными инцидентами».

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«Мы осуждаем все виды проявления антисемитизма и ксенофобии. Никакие разногласия даже в отношении статуса Иерусалима не оправдывают подобные действия», — заявила глава немецкого правительства.

«Для нас неприемлемо, когда евреев или государство Израиль оскорбляют таким постыдным образом», — приводит Deutsche Welle слова главы ФРГ Германии Томаса де Мезьера. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль потребовал принять решительные меры в ответ на произошедшее. «Нет никакого оправдания сожжению израильских флагов», — пояснил он.

Министр юстиции Хайко Маас уверен, что «любая форма антисемитизма — это нападение на всех нас».

На акциях протеста в Берлине демонстранты скандировали антисемитские слоганы и сжигали израильские флаги после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры.