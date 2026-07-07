Молодой россиянин порезал себя ножом после общения с аферистом

В Сочи арестовали мошенника, заставившего парня себя порезать

В Сочи арестовали мошенника, заставившего парня себя порезать. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, лжесотрудники ФСБ связались с 19-летним подростком и, запугав, выманили из квартиры. Когда пострадавший вышел, злоумышленник проник в жилье и болгаркой вскрыл сейф, а затем разгромил дом в поисках ценностей. После того как ему ничего не удалось найти, он заставил молодого человека инсценировать нападение на себя.

Пострадавший несколько раз ударил себя ножом и был доставлен в медицинское учреждение. После произошедшего отец потерпевшего обратился в правоохранительные органы.

Мошенника установили и задержали. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что семейная пара россиян с дочерью обманули местных жителей на пять миллионов рублей.