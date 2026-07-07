СРОЧНО: МОК снял санкции с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 7 июля 2026Силовые структуры

Молодой россиянин порезал себя ножом после общения с аферистом

В Сочи арестовали мошенника, заставившего парня себя порезать
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Timur Malazoniia / Shutterstock / Fotodom

В Сочи арестовали мошенника, заставившего парня себя порезать. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, лжесотрудники ФСБ связались с 19-летним подростком и, запугав, выманили из квартиры. Когда пострадавший вышел, злоумышленник проник в жилье и болгаркой вскрыл сейф, а затем разгромил дом в поисках ценностей. После того как ему ничего не удалось найти, он заставил молодого человека инсценировать нападение на себя.

Пострадавший несколько раз ударил себя ножом и был доставлен в медицинское учреждение. После произошедшего отец потерпевшего обратился в правоохранительные органы.

Мошенника установили и задержали. Им оказался 18-летний житель Нижневартовска. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что семейная пара россиян с дочерью обманули местных жителей на пять миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Международный олимпийский комитет отменил санкции против российских спортсменов

    В Китае оказалось только три прибыльных производителя электрокаров

    В России отреагировали на подписание Зеленским сделки по беспилотникам с Эстонией

    Названа цель Зеленского на саммите НАТО

    Вернувшийся из армии актер сыграет в драме о спасателях

    Отели Турции понизили цены для российских туристов

    Трамп захотел перестать защищать Европу от России

    Маткапиталу придумали новое применение

    Окровавленный россиянин в неадекватном состоянии попал на видео

    Раскрыты подробности о заставившей ребенка на коленях целовать ей ноги москвичке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok