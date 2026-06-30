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Силовые структуры
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14:41, 30 июня 2026Силовые структуры

Семейная пара россиян с дочерью обманули местных жителей на пять миллионов рублей

В ЛНР осудят супругов с дочерью за обман 13 местных жителей более чем на 5 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ЛНР осудят супругов с дочерью за обман местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они обвиняются по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с января 2021 года по декабрь 2025 года супруги с дочерью, находясь на рынках, в автотранспорте и иных общественных местах, вступали в разговор с пожилыми женщинами. Под видом ясновидящих они убеждали пенсионерок, что способны решить их проблемы, «сняв порчу».

От их действий пострадали 13 человек, сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что семейная пара в российском регионе получила почти 870 миллионов рублей и уголовное дело.

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