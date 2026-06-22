Семейная пара в российском регионе получила почти 870 миллионов рублей и уголовное дело

В Чувашии семейную пару арестовали за мошенничество на 867 миллионов рублей

В Чувашии семейную пару арестовали за мошенничество на 867 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Им предъявлено обвинение по статьям 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, супруги в период с декабря 2008 по июнь 2020 года в составе организованной преступной группы, являясь учредителями и руководителями восьми аффилированных юридических компаний с названиями со словом «Благодать», похитили денежные средства 1472 граждан под видом принятия их по договорам займа и выплаты процентов (от 4 до 60 процентов). Сумма ущерба составила более 867 миллионов рублей.

После этого для легализации средств они приобрели семь объектов недвижимости и машину на сумму свыше 27 миллионов рублей.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде. В качестве обеспечительных мер наложен арест на их имущество.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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