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18:53, 22 июня 2026Силовые структуры

Семейная пара в российском регионе получила почти 870 миллионов рублей и уголовное дело

В Чувашии семейную пару арестовали за мошенничество на 867 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Чувашии семейную пару арестовали за мошенничество на 867 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Им предъявлено обвинение по статьям 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, супруги в период с декабря 2008 по июнь 2020 года в составе организованной преступной группы, являясь учредителями и руководителями восьми аффилированных юридических компаний с названиями со словом «Благодать», похитили денежные средства 1472 граждан под видом принятия их по договорам займа и выплаты процентов (от 4 до 60 процентов). Сумма ущерба составила более 867 миллионов рублей.

После этого для легализации средств они приобрели семь объектов недвижимости и машину на сумму свыше 27 миллионов рублей.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде. В качестве обеспечительных мер наложен арест на их имущество.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в российском регионе вскрыли мошенническую схему в отношении участника СВО.

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