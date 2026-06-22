В российском регионе вскрыли мошенническую схему в отношении участника СВО

В Кургане задержали трех человек, обманувших участника СВО

В Кургане задержали трех человек, обманувших участника специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

По данным ведомства, двое злоумышленников убедили местного жителя подписать контракт с Министерством обороны и отправиться в зону проведения СВО. При этом они пообещали, что мужчина не будет принимать непосредственное участие в боевых действиях. В действительности подельники не имели возможности на это повлиять и не намеревались исполнять взятые на себя обязательства.

Также соучастники уговорили потерпевшего вступить в фиктивный брак с их подельницей и заполучили доступ к его банковскому счету, откуда похитили 2,6 миллиона рублей.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты сотовые телефоны, два автомобиля, документация и банковские карты. У одного из мужчин были найдены пистолет Макарова, а также револьвер системы Наган, гладкоствольное охотничье ружье и патроны к огнестрельному оружию.

На время расследования двое фигурантов заключены под стражу, а их сообщнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в российском городе накрыли сеть мошеннических кол-центров.