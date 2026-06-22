Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:30, 22 июня 2026Силовые структуры

В российском городе накрыли сеть мошеннических кол-центров

В Санкт-Петербурге задержали 50 человек за организацию мошеннических кол-центров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали 50 человек за организацию мошеннических кол-центров. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

По данным агентства, 30 россиян и 20 иностранцев с помощью телефонного мошенничества похищали у граждан РФ криптовалюту и другие электронные денежные средства в значительных объемах.

Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность двух кол-центров. В офисах и по местам проживания организаторов были проведены обыски, в ходе которых изъято оборудование, средства связи и криптовалюта.

Ранее сообщалось, что в Россию вернули похитившего более 262 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России мощно ударили по критической инфраструктуре Украины. Что об этом известно?

    Избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор

    Мошенники нашли новый способ завлечь россиян

    Россияне активно скупают за границей иномарки из одной страны

    Летевший из Армении в Москву пассажирский самолет сел в Дагестане

    Российских «Опустошителей» прикрыли от дронов

    Европу предупредили о риске чрезмерной газовой зависимости от США

    Буйный пассажир укусил попутчика и попытался «со всеми подраться» на рейсе в США

    Западный сервис видеосвязи зарегистрирует в стране бренд

    Россия ударила по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok