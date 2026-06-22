В российском городе накрыли сеть мошеннических кол-центров

В Санкт-Петербурге задержали 50 человек за организацию мошеннических кол-центров

В Санкт-Петербурге задержали 50 человек за организацию мошеннических кол-центров. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

По данным агентства, 30 россиян и 20 иностранцев с помощью телефонного мошенничества похищали у граждан РФ криптовалюту и другие электронные денежные средства в значительных объемах.

Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность двух кол-центров. В офисах и по местам проживания организаторов были проведены обыски, в ходе которых изъято оборудование, средства связи и криптовалюта.

Ранее сообщалось, что в Россию вернули похитившего более 262 миллионов рублей.